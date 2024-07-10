Средства ПВО нейтрализовали БПЛА над Белгородской и Воронежской областями

МО: военные сбили ночью два дрона ВСУ под Белгородом и Воронежем

Фото: РИА «Новости»

Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали в ночь на 10 июля два беспилотника ВСУ над территориями Белгородской и Воронежской областей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что украинские боевики пытались с помощью БПЛА совершить террористическую атаку на российские объекты.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил, что над регионом засекли и уничтожили беспилотник самолетного типа. Он уточнил, что из-за падения обломков никто не пострадал, разрушений на земле не было

«Исходя из оперативной обстановки, опасность атаки беспилотных воздушных судов не объявлялась», — подчеркнул губернатор.

Ранее массовую атаку дронов отразили в Астраханской области. По Ахтубинскому району пытались ударить более 20 БПЛА, заявил губернатор региона Владимир Михед. Он указал, что из-за атаки никто не пострадал, и призвал жителей сохранять спокойствие.

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