Средства личной гигиены для бойцов передали из Балашихи в зону СВО

Очередную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции собрали в Балашихе. Акцию организовали при поддержке главы округа Сергея Юрова, а также компании по производству гигиенических товаров Cotton Club.

В сборе и отправке гуманитарной помощи участвовали руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова и советник главы города Виталий Белый.

«Одно из градообразующих предприятий Балашихи Cotton Club присоединилось к благотворительной акции „Доброе дело“ и передало бойцам на передовую четыре паллета средств личной гигиены», — сказала Жарова.

Доставку гуманитарного груза бойцам обеспечат активисты местного отделения мотоклуба «Ночные волки» в микрорайоне Железнодорожный. Волонтеры клуба с начала спецоперации помогают в доставке гуманитарной помощи.

Напомним, вещи и продукты питания для бойцов можно передать в любой из трех постоянных пунктов сбора гуманитарных грузов, которые работают в Балашихе: в Общественной палате на проспекте Ленина, дом № 7/1, и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, дом № 7, и на Октябрьской улице, дом № 11, в микрорайоне Железнодорожный.