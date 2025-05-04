Средства для покупки внедорожника бойцам СВО собрали в Подольске

Благотворительные концерт и ярмарка прошли в Подольске. На них удалось собрать 105 тысяч рублей, на которые приобрели автомобиль для выполнения боевых задач участниками спецоперации.

Концерт назвали «За Родину!». Выступления представили воспитанники ансамбля песни и пляски Московского военного округа, победители и призеры национального проекта Олега Газманова «Родники» и творческих коллективов Подольска.

Зрителями мероприятия стали участники спецоперации, их семьи, общественники, курсанты, активисты «Юнармии» и неравнодушные жители округа.

Кроме того, в фойе Дворца культуры «Октябрь» открыли выставку волонтерских организаций и благотворительную ярмарку. Организаторами событий стали добровольцы из волонтерского движения благочиния «Милосердие-Подольск».

Отметим, что все собранные средства направят на покупку УАЗ «Патриот» для 49-й зенитной ракетной бригады.