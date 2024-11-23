Средним временем подлета «Орешника» к Европе назвали 20 минут
Daily Mail: «Орешник» может долететь до любого города Европы за 20 минут
Новейшей российской баллистической гиперзвуковой ракете средней дальности «Орешник» потребуется около 20 минут, чтобы достичь любого европейского города. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.
«Всего несколько минут отделяют Европу от армагеддона из-за новой ракеты [Владимира] Путина. Экспериментальная гиперзвуковая ракета способна нанести удар по любому городу в Европе менее чем за 20 минут», — отметили журналисты.
Они подсчитали, что если ракету запустят с ракетного полигона Капустин Яр в Астраханской области, то она долетит до Лондона — за 16-17 минут, до Парижа — за 15-16, до Брюсселя — за 14-15, до Рима — за 13-14, а до Берлина — за 11-12 минут.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что применение ракеты «Орешник» изменит ход конфликта на Украине.