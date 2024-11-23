Средним временем подлета «Орешника» к Европе назвали 20 минут

Новейшей российской баллистической гиперзвуковой ракете средней дальности «Орешник» потребуется около 20 минут, чтобы достичь любого европейского города. Об этом сообщила британская газета Daily Mail .

«Всего несколько минут отделяют Европу от армагеддона из-за новой ракеты [Владимира] Путина. Экспериментальная гиперзвуковая ракета способна нанести удар по любому городу в Европе менее чем за 20 минут», — отметили журналисты.

Они подсчитали, что если ракету запустят с ракетного полигона Капустин Яр в Астраханской области, то она долетит до Лондона — за 16-17 минут, до Парижа — за 15-16, до Брюсселя — за 14-15, до Рима — за 13-14, а до Берлина — за 11-12 минут.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что применение ракеты «Орешник» изменит ход конфликта на Украине.