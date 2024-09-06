Бойцы интернациональной бригады «Пятнашка» заметили среди личных вещей уничтоженного под Курском спецназовца ВСУ инструмент для клеймения, который могли использовать для пыток пленных российских солдат. Об этом сообщил ТАСС командир бригады «Ахра» Авидзба.

«Это было у бойца, который шел на технике, и это силы специальных операций Украины. У нас есть его документы. <…> Он ехал с тем, чтобы клеймить [захваченных]», — сказал Авидзба.

По данным агентства, инструмент для клеймения изготовлен в форме герба Украины — трезубца на железном штыре.

Владелец пыточного инвентаря попал под удар российской артиллерии. Найденные вещи и документы командир «Пятнашки» сохранил для подтверждения зверств, которые учиняют ВСУ.

Ранее пленный украинский солдат рассказал, что командиры бросили его на произвол судьбы. По его словам, он не может понять причины такого поведения со стороны сослуживцев.