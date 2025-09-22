Среди пострадавших при обстреле ВСУ в Крыму оказались белорусы

Белорусы есть в числе пострадавших при атаке украинских БПЛА на Форос в Крыму. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко в Telegram-канале .

По ее словам, в Ялтинский многопрофильный медцентр ФМБА доставили 13 человек, 12 из них пришлось госпитализировать. Состояние четверых раненых оценили как тяжелое, сейчас решается вопрос о транспортировке одного пациента санитарной авиацией.

Все пострадавшие получили осколочные ранения. Они находились на берегу во время атаки.

«Это и наши местные жители, и гости поселка, есть также граждане Республики Беларусь. Благодарю Бога и судьбу, что среди пострадавших нет детей!» — написала Павленко.

Следственный комитет завел уголовное дело о теракте после удара ВСУ по Форосу. Жертвами атаки стали три человека.