Дело о теракте завели после атаки ВСУ на Крым

По факту атаки ВСУ на гражданские объекты Крыма возбудили уголовное дело о теракте. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко .

«По данным следствия, 21 сентября 2025 года украинские националисты атаковали при помощи беспилотных летательных аппаратов поселок городского типа Форос в Республике Крым», — заявила она.

Петренко напомнила, что жертвами удара стали три человека, еще 15 пострадали. Следователи и криминалисты прибыли на место происшествия для изъятия обломков БПЛА, с фрагментами проведут экспертизы.

Также СК устанавливает боевиков, которые отдали и исполнили преступный приказ об атаке на гражданские объекты.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предупредил, что Украина заплатит высокую цену за удар по Форосу.