Сразу 2 партии гуманитарной помощи передали в зону СВО из Подольска
Грузы отправили для бойцов на Харьковское направление и в Мариуполь. Первую партию забрала жена мобилизованного бойца Дарья Морозова, вторую — представитель благотворительного фонда «Наше Отечество».
Дарья Морозова рассказала, что ее муж служит в мотострелковых войсках с 2022 года. По ее словам, солдатам постоянно нужны генераторы, масло для них, газ, влажные салфетки. В посылку, которую она забрала, вошли все эти вещи. Их доставят в начале апреля.
Представитель фонда «Наше Отечество» Александр пояснил, что вторая партия предназначена для бойцов противовоздушной обороны. В составе груза — электрические провода, кабели, инструмент, влажные салфетки, наборы питания и средства личной гигиены. Эти вещи доставят в течение недели.
Предприятия округа, активисты и неравнодушные жители регулярно собирают гуманитарную помощь в волонтерском центре на улице Ульяновых, дом № 1.