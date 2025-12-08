Спортсмены Люберец выиграли 5 медалей на межрегиональном турнире по единоборствам

Спортсмены городского округа Люберцы завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали на межрегиональном турнире по единоборствам «Герои Отечества». Традиционные всероссийские соревнования были посвящены Дню героев Отечества и участникам специальной военной операции — как действующим военнослужащим, так и павшим за Родину.

Во Дворце спорта «Триумф» 7 декабря прошли соревнования по рукопашному бою и армейскому рукопашному бою.Турнир проходил в формате телемоста и объединил более 10 тысяч спортсменов из 32 городов России и Республики Южная Осетия.

В 15 видах единоборств соревновались сильнейшие, и каждый регион был представлен спортсменами, среди которых были и бойцы СВО.