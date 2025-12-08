Спортсмены Люберец выиграли 5 медалей на межрегиональном турнире по единоборствам
Спортсмены городского округа Люберцы завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали на межрегиональном турнире по единоборствам «Герои Отечества». Традиционные всероссийские соревнования были посвящены Дню героев Отечества и участникам специальной военной операции — как действующим военнослужащим, так и павшим за Родину.
Во Дворце спорта «Триумф» 7 декабря прошли соревнования по рукопашному бою и армейскому рукопашному бою.Турнир проходил в формате телемоста и объединил более 10 тысяч спортсменов из 32 городов России и Республики Южная Осетия.
В 15 видах единоборств соревновались сильнейшие, и каждый регион был представлен спортсменами, среди которых были и бойцы СВО.
Городской округ Люберцы представили воспитанники спортивного клуба «Арес» гимназии №41 под руководством тренера Александра Зуева. Отличные результаты показали Артем Адамайтис и Иван Колтомов, завоевавшие золотые медали, Андрей Куницын, ставший серебряным призером, а также Михаил Тюрин и Матвей Болдин, поднявшиеся на третью ступень пьедестала.
«Наш округ третий год подряд в преддверии Дня героев Отечества становится центральной площадкой всероссийских соревнований. Благодарю организаторов турнира за выбор, сделанный в пользу нашего округа, а всех участников — за сохранение памяти о Героях нашей страны. Победа будет за нами», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
Турнир организован спортивно-патриотическим клубом «Ярополк» при поддержке Министерства спорта России и Министерства физической культуры и спорта Московской области в рамках федеральной программы «Спорт России».