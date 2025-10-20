Спортсмены из Солнечногорска стали призерами областного турнира по рукопашному бою

В Солнечногорске в спортивном комплексе «Олимп» прошло первенство Московской области по рукопашному бою «Кубок мужества». Организатором состязаний выступила Ассоциация ветеранов СВО Московской области. На татами сошлись более 200 участников из 25 муниципалитетов региона, в том числе спортсмены из городского округа Солнечногорск.

Церемонию открытия посетили исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова, ветеран спецоперации и заместитель директора федерального центра подготовки спортивного резерва России и руководитель Серпуховского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Старовойт, советник главы округа и ветеран спецоперации Дмитрий Воробьев, а также заслуженные спортсмены — многократные призеры турниров по боксу и рукопашному бою.

«„Кубок Мужества“ в Солнечногорске вышел за рамки обычного спортивного мероприятия. Он стал настоящей школой духа, уроком чести и ярким примером истинного мужества и силы. Хочу поблагодарить всех спортсменов за невероятную волю к победе, за честную и бескомпромиссную борьбу и за тот яркий пример силы духа, который вы показали. Желаю вам покорять новые спортивные высоты!» — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

По итогам соревнований первое место в командном зачете заняла спортивная школа «Виктория» из Егорьевска. Серебряные награды завоевали бойцы клуба «Колизей» из Солнечногорска, а бронза досталась воспитанникам местной спортивной школы № 2. Сейчас участники готовятся к состязаниям Центрального федерального округа, которые состоятся в декабре в Туле.