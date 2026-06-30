Спортивный фестиваль для ветеранов СВО прошел в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске 27 июня прошел физкультурный инклюзивный фестиваль «Кубок мужества», собравший 31 команду из Подмосковья. В год 100-летия города фестиваль принял ветеранов боевых действий, их родных и друзей.

В этом году впервые к соревнованиям присоединились члены семей бойцов — жены, дети и родители. Их результаты пошли в общий зачет. Программа включала пауэрлифтинг, боччу, метание ножа, шахматы, показательные выступления по фиджитал-боксу, а для семей — игры на ловкость.

Первое место заняла команда Ленинского округа, второе — из Серпухова, третье — из округа Пушкинский. Наро-фоминские ветераны СВО достойно выступили в различных дисциплинах, показав характер и волю.

Фестиваль помогает ветеранам с инвалидностью вернуться к спорту и пройти физическую и духовную реабилитацию. Организаторы продолжают сопровождать участников специальной военной операции во всех вопросах — от турниров до полного возвращения в мирную жизнь.