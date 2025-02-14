Спортивную премию участникам спецоперации вручили в Кремле

Шестнадцать участников СВО стали лауреатами спортивной премии «Герои нашего времени». Паралимпийский комитет России и Общероссийское движение «Здоровая Россия» наградили тех, кто преодолел серьезные испытания и нашел себя в новой жизни, добившись результатов в спорте.

Антон Бушмакин служил сапером, под Авдеевкой лишился обеих ног. Однако он не привык сдаваться и начал заниматься греблей — сначала просто чтобы восстановиться, а затем стал тренироваться уже в удовольствие.

«Конечно, поначалу было с поплавками, потом поплавки убрали — много переворачивался, тяжело было найти баланс… Где-то через полгода я стал чемпионом России», — рассказал боец, получивший награду в номинации «Поворот судьбы».

Всего номинаций 10. Вручают их общественные деятели, политики и руководители спортивных федераций.

Ветераны СВО Николай Бондаренко и Цыден Генинов добились успеха в стрельбе из лука, Руслан Устюжин — в волейболе сидя, а Ростислав Костенко и Владислав Шинкарь — в фехтовании на колясках. Вели церемонию комментатор Дмитрий Губерниев и легендарная пловчиха-синхронистка Светлана Ромашина.