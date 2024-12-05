Спонсоры отвернулись от осквернившего мемориал в Курской области литовца

От осквернившего мемориал в городе Суджа Курской области гражданина Литвы Валдаса Барткявичюса* отвернулись спонсоры, выделившие средства на приобретение транспорта для ВСУ. Об этом он признался в социальных сетях, слова литовца привело РИА «Новости» .

СМИ сообщали, что Барткявичюс* справил нужду на памятник Воинам Освободителям в Судже. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести против литовца уголовное дело по статьям о публичном оправдании терроризма, повреждении мемориального объекта и реабилитации нацизма.

«Даже поддерживающие Украины после моей акции выразили слова осуждения. Мы потеряли поддержку от некоторых очень важных спонсоров», — пожаловался Барткявичюс*.

В социальных сетях литовец также публиковал снимки на фоне разгромленной «Пятерочки» в Судже, а также осквернил памятник русскому поэту Александру Пушкину в Вильнюсе в декабре прошлого года.

* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.