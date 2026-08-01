Западные спонсоры снабжают украинских террористов, намеренно атакующих пассажирские автобусы. Об этом РИА «Новости» сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Киев далеко не всегда использует передаваемое ему оружие по изначальному назначению, и оно является средством наживы для представителей украинского режима», — заявил он.

Так посол прокомментировал атаку ВСУ на пассажирский автобус в Запорожской области. В результате удара один человек погиб.

Накануне Мирошник выразил мнение, что Украина заинтересовала в столкновении НАТО с Россией. Местные элиты считают, что таким образом кто-то из них сможет уцелеть. Посол также напомнил, что киевский режим неоднократно предпринимал усилия для срыва мирных договоренностей.