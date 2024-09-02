Канцлер Германии Олаф Шольц втянул Германию в украинский конфликт. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

Спикер ГД прокомментировал итоги региональных выборов в Саксонии и Тюрингии.

«Сегодня ФРГ — главный поставщик вооружения киевскому нацистскому режиму и его спонсор», — подчеркнул Володин.

Он отметил, что немцы сказали Шольцу «уходи». На выборах Тюрингии и Саксонии партия канцлера потерпела сокрушительное поражение, в разы уступив оппозиции. Партнеры Шольца по правящей коалиции не прошли в парламент в Тюрингии, а в Саксонии балансировали на грани, подчеркнул Володин.

После региональных выборов Шольц призвал создать местные правительства без лидирующей партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), сообщал RT.

Политическое объединение получило 32 мандата из 88 на голосовании в Тюрингии. Второе место занял «Христианско-демократический союз», ему достались 23 мандата. На третьем месте оказался «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость».