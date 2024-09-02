Правая партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в Тюрингии

Партия АдГ победила на выборах в Тюрингии и получила 32 места в парламенте

Правые одержали победу на выборах в федеральной земле Тюрингия на востоке ФРГ. Партии «Альтернатива для Германии» достались 32 мандата из 88, сообщило РИА «Новости» .

Явка на выборах составила 73,6%.

АдГ одержала первую победу на региональных выборах в Германии. Она получила 32 места в парламенте из 88, то есть на 10 больше, чем имела до этого.

Второе место занял «Христианско-демократический союз». Ему достались 23 мандата — на два больше, чем имелось. «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» занял третье место и получил 15 мест в парламенте Тюрингии.

Больше остальных потеряли «Левые». Им достались 12 мандатов вместо 29. Социал-демократическая партия канцлера Германии Олафа Шольца заслужила шесть мандатов против прежних восьми.

«Зеленые» и «Свободная демократическая партия» из правящей коалиции не прошли в ландтаг.

В 2023 году рейтинг АдГ повысился вдвое. Аналитики связывали рост популярности с ее жесткой позицией по отношению к иммигрантам.