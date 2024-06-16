«Спонсирование терроризма». В ГД прокомментировали планы Запада по поставкам F-16 Украине
Депутат ГД Шеремет: поставленные Западом Украине F-16 станут приоритетной целью
Поставки западными странами Украине самолетов F-16 будут расцениваться как прямое спонсирование терроризма. Об этом в интервью ТАСС заявил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.
«F-16 станут приоритетной целью, <…>, а также основанием для уничтожения новых баз дислокации», — отметил Шеремет.
Политик назвал любые поставки летального оружия киевскому режиму «прямым спонсированием» террористических действий, которые направлены против мирных жителей и гражданской инфраструктуры.
По его словам, самолеты не спасут ВСУ от поражения на поле боя.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает поставки датских истребителей F-16 американского производства в ближайшее время.