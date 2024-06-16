«Спонсирование терроризма». В ГД прокомментировали планы Запада по поставкам F-16 Украине

Депутат ГД Шеремет: поставленные Западом Украине F-16 станут приоритетной целью

Фото: РИА «Новости»

Поставки западными странами Украине самолетов F-16 будут расцениваться как прямое спонсирование терроризма. Об этом в интервью ТАСС заявил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

«F-16 станут приоритетной целью, <…>, а также основанием для уничтожения новых баз дислокации», — отметил Шеремет.

Политик назвал любые поставки летального оружия киевскому режиму «прямым спонсированием» террористических действий, которые направлены против мирных жителей и гражданской инфраструктуры.

По его словам, самолеты не спасут ВСУ от поражения на поле боя.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает поставки датских истребителей F-16 американского производства в ближайшее время.

Ботулизм захватил регионы России. Как защитить себя от смертельной болезни

Около 20 тысяч подростков трудоустроятся на летнюю работу в Подмосковье

Украинский конфликт накаляется. Почему НАТО перешел к ядерным угрозам

Фестивали и экскурсии. Какие активности подготовил центр «Активное долголетие» в Красногорске

Ростовский захват. Как происшествие в СИЗО повлияет на систему ФСИН

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте