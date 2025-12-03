«Сплю на койке сына». Отец погибшего бойца отправился в зону СВО

RT: военный отправился в зону СВО после гибели сына и занял его место

Военнослужащий Игорь Дорофеев, в конце 1980-х служивший в Закавказье, после гибели сына Ярослава в зоне спецоперации решил сам отправиться на передовую. Своей историей отец поделился с RT.

Дорофеев-старший был участником добровольческого объединения и помогал с поставками. Когда сын погиб после удара украинского FPV-дрона при перевозке боеприпасов на Запорожском направлении, он занял его место в том же подразделении.

Сейчас военный спит на той же кровати, где отдыхал его сын. Также в семье Дорофеевых ждут продолжения рода — невеста Ярослава беременна.

«Надо просто довести до логического завершения дело, ради которого отдал свою молодую жизнь Ярослав. Есть ради чего жить, есть ради чего воевать», — заключил собеседник телеканала.

Ранее боец из Башкирии на руках вытащил раненого сына из-под обстрела ВСУ. Парень более суток провел под минометными атаками украинских дронов без воды и еды.