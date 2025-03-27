Спецслужбы Украины вербовали россиян под видом американской компании

ФСБ: спецслужбы Украины под прикрытием RAND Corporation добывают данные об СВО

Украинские спецслужбы используют американскую компанию RAND Corporation как прикрытие для вербовки россиян. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Представители спецслужб пишут россиянам в мессенджерах с предложением о сотрудничестве с RAND Corporation. В основном целятся на людей, связанных с военной профессией.

В переписке представляются сотрудниками отдела стран СНГ центра «Восточная Европа» филиала RAND Corporation. Обещают платить большие суммы за информацию об СВО.

«Для подтверждения своей принадлежности к указанной организации сообщаются данные в отношении якобы своего руководителя — Hans Pung, директора регионального филиала RAND Corporation — RAND Europe», — отметили в ЦОС.

Таким образом спецслужбы пытаются получить секретные данные о ВКС России, численности, дислокации подразделений армии и другую информацию.

RAND Corporation — американская экспертно-аналитическая организация, которая проводит исследования и оказывает консалтинговые услуги в интересах США, Европы, Азии и Среднего Востока. Большая часть исследований компании, посвященная безопасности США, засекречена.