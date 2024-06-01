Спецслужбы Польши склоняли к шпионажу перешедшего на сторону России военного ВСУ
Угнавший Т-64 Лихачев заявил о поступившем ему предложении Польши стать шпионом
Польские спецслужбы предлагали перешедшему на сторону России бывшему бойцу ВСУ Максиму Лихачеву шпионить на территории Донбасса. Об этом военнослужащий сообщил ТАСС.
Он рассказал, что работал в Польше, где украинцы познакомили его с представителями польской разведки. Они пытались уговорить мужчину сотрудничать с ними и заниматься разведдеятельностью. Мужчина решил не рисковать и отказался от их предложений.
«Использовать меня хотели. Я отказался, [так как] понял, что дело „пахнет керосином“», — указал Лихачев.
Он признался, что спецслужбы интересовались информацией о ДНР и ЛНР, а также его родственниками.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что украинская армия угодила в ловушку сразу на нескольких направлениях в зоне спецоперации. По его словам, военных ВСУ окружили в Часовом Яре и Волчанске. Аналитик подчеркнул, что попавшие в котел солдаты не могут ни отступить, ни получить подкрепление.