Польские спецслужбы предлагали перешедшему на сторону России бывшему бойцу ВСУ Максиму Лихачеву шпионить на территории Донбасса. Об этом военнослужащий сообщил ТАСС .

Он рассказал, что работал в Польше, где украинцы познакомили его с представителями польской разведки. Они пытались уговорить мужчину сотрудничать с ними и заниматься разведдеятельностью. Мужчина решил не рисковать и отказался от их предложений.

«Использовать меня хотели. Я отказался, [так как] понял, что дело „пахнет керосином“», — указал Лихачев.

Он признался, что спецслужбы интересовались информацией о ДНР и ЛНР, а также его родственниками.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что украинская армия угодила в ловушку сразу на нескольких направлениях в зоне спецоперации. По его словам, военных ВСУ окружили в Часовом Яре и Волчанске. Аналитик подчеркнул, что попавшие в котел солдаты не могут ни отступить, ни получить подкрепление.