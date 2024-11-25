Спецпрокурор США попросил суд закрыть дело Трампа о штурме Капитолия

Спецпрокурор Джек Смит обратился в суд США с просьбой прекратить дело против Дональда Трампа, победившего на выборах президента. Трампа пытались привлечь к суду за вмешательство в электоральный процесс и причастность к штурму Капитолия в 2020 году. РИА «Новости» раскрыло подробности заявления прокурора.

«После внимательного анализа дела министерство юстиции сочло, что предыдущие решения относительно конституционного запрета на привлечение к уголовной ответственности действующего президента применимы и к нынешней ситуации, в связи с этим уголовное преследование следует прекратить еще до инаугурации подзащитного», — заявил Джек Смит в ходатайстве.

Спецпрокурор подчеркнул, что этот запрет не зависит от тяжести обвинений или доказательной базы, поэтому Смит просит суд прекратить уголовное преследование Трампа без возможности обжаловать это решение.

Ранее администрация Трампа рассказала, когда займется переговорами по Украине. Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что эту нагрузку придется нести всем союзникам и партнерам.