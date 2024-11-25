В США раскрыли, когда Трамп займется переговорами по Украине

Советник Уолц: офис Трампа займется переговорами по Украине в январе 2025 года

Будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа займется урегулированием украинского конфликта в январе 2025 года. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил конгрессмен от штата Флорида Майк Уолц.

Трамп назначил конгрессмена своим советником по нацбезопасности.

«Нужно обсуждать, кто будет за столом переговоров, как усадить обе стороны и каковы параметры соглашения. Вот над этим будет работать администрация, начиная с января», — заявил Уолц.

Республиканец добавил, что эту нагрузку придется нести всем союзникам и партнерам США. Европейские страны станут «ключевой частью» будущего переговорного процесса.

По мнению Уолца, нынешний этап украинского конфликта является эскалацией. При этом он упомянул разрешение администрации президента Джо Байдена Киеву по использованию американских дальнобойных ракет для ударов вглубь России, а также якобы отправку войск КНДР в зону спецоперации.

Ранее в Пентагоне не смогли подтвердить факт участия северокорейских солдат в боях в Курской области.