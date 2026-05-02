Спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины оборудовали в Сумской области полевой госпиталь, в который свозят тяжелораненных. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщил ТАСС .

Госпиталь развернули в селе Ивот в Шосткинском районе. Эту информацию подтвердил анализ некрологов ликвидированных боевиков.

Начальник российского расчета беспилотных систем с позывным Ворчун рассказал агентству, что в Сумской области бойцы уничтожили буксируемую гаубицу ВСУ. Орудие поразили операторы беспилотных систем 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Север».

По словам военного, украинские боевики атаковали из гаубицы позиции подразделений ВС России под Сумами. Российские расчеты БПС каждый день бьют по технике, вооружению и личному составу ВСУ, подчеркнул Ворчун.

Ранее войска ликвидировали 120 станций Starlink ВСУ в Харьковской области. Системы использовались украинскими боевиками для обеспечения подразделений интернетом и связи с пунктами управления.