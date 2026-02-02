Специальные подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины провалили контратаку в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«Противник предпринял попытку вернуть утраченные позиции, проведя одну контратаку силами спецподразделений ГУР Министерства обороны Украины», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что враг не имел успеха и отошел на исходные позиции с потерями. Бой состоялся в районе Симиновки.

Ранее ВСУ пытались совершить контратаку на Купянском направлении, но ВС России отразили ее — враг лишился четырех военных. Также украинская армия потеряла шесть минометов и восемь наземных роботизированных комплексов.