В Чехии заявили, что выборы в США определят исход конфликта на Украине

Итоги президентских выборов в США повлияют на судьбу украинского конфликта. Об этом заявил бывший премьер Чехии Андрей Бабиш в интервью британской газете The Financial Times .

«Даже страны ЕС и НАТО не едины в том, как действовать. <…> Давайте быть реалистами: выборы в США определят исход конфликта на Украине», — сказал он.

По его словам, если победит Дональд Трамп, представляющий республиканцев, то для интересов Европы это будет лучший исход. Просто потому, что бывший американский президент «обещал немедленно положить конец конфликту».

Кроме того, Бабиш убежден, что основной целью Евросоюза в отношении украинского конфликта должно быть достижение мира.

Бабиш возглавляет правоцентристское политическое движение «Акция недовольных граждан». В 2025 году он планирует вернуться во власть, когда пройдут парламентские выборы. По его словам, правящие партии за этот год убедить избирателей, что «они абсолютно некомпетентны и неквалифицированны для управления страной».

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