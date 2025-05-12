Спецназовцы группировки «Юг» захватили опорник ВСУ в ДНР

МО: спецназ группировки «Юг» взял в плен экипаж танка и 10 солдат ВСУ в ДНР

Российские спецназовцы взяли в плен экипаж танка и не менее 10 украинских солдат в ДНР. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Подразделения спецназначения «Южной» группировки войск захватили крупный укрепленный пункт боевиков ВСУ в районе одного из населенных пунктов на Александро-Калиновском направлении.

«В ходе боевой работы штурмовые подразделения уничтожили бронетранспортер М113 производства США и танк, а также взяли в плен экипаж танка и не менее 10 солдат ВСУ», — уточнили в оборонном ведомстве.

Командира разведгруппы с позывным Варяг поделился подробностями операции. Он рассказал, что российские военные уже знали район, где придется работать благодаря разведке беспилотниками.

После того, как они зашли на определенный рубеж, то «доразведали объект», посмотрев пути подхода и отхода. Сначала просто наблюдали, а на второй день выдвинулись.

Варяг добавил, что сначала они закидывают самодельное взрывное устройство на позиции ВСУ, а после этого уже штурмовая подгруппа заходит. После этого противник либо сдается, либо завязывается бой.

На этот раз спецназовцы зашли на опорник ВСУ, не зная о численности солдат противника. Выяснилось, что там 10 боевиков, которые начали интенсивно отстреливаться. Сдались, когда осознали, что «шансов у них мало».

Ранее российские военные взяли штурмом опорник ВСУ в харьковском селе Волчанские Хутора.