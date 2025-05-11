Российские военные взяли штурмом ряд опорников ВСУ до трехдневного перемирия в селе Волчанские Хутора в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Об этом с опозданием написали украинские ресурсы, геолоцировавшие кадры боев, снятых до начала перемирия», — отметили авторы канала.

Военкоры подчеркнули, что атаки штурмовиков поддерживались отрядом спецназа «Анвар». Российские военнослужащие уничтожали огневые точки и блиндажи ВСУ ударами дронов на оптоволокне.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали Глушковский район Курской области после объявленного Россией перемирия. Жертвой обстрела стала мирная жительница. Также разрушения зафиксировали в здании отделения полиции. До этого Минобороны России сообщало, что украинские боевики нарушили режим прекращения огня 5026 раз, сообщило радио Sputnik.