Спецназовец ликвидировал грузинских наемников, притворившись бойцом ВСУ

Командир диверсионной группы спецназа «Ахмат» с позывным Добряк притворился бойцом ВСУ и ликвидировал троих грузинских наемников. Его рассказал опубликовал в своем Telegram-канале член Общественной палаты России Максим Григорьев.

Добряк рассказал, что отправился в зону специальной военной операции добровольцем, чтобы защитить свою семью. Он не хотел ждать, когда враг появится на пороге.

По его словам, он попал в полк «Ахмат», точнее, в элитное разведподразделение «Аида», где вскоре поднялся до командира диверсионной группы. В этом качестве он однажды отправился вместе с другим спецназовцем на разведку к позициям ВСУ, или, как он выразился: «Погулять». Конкретной боевой задачи перед ними не стояло. Надо было только провести рекогносцировку.

Спецназовцы обнаружили хорошо замаскированный опорник ВСУ, обитаемый, но на тот момент людей они не увидели. Пока они осматривались к ним подошли люди в военной форме, оказавшиеся грузинскими наемниками. Добряк вышел им навстречу, но встал так, чтобы они его не видели.

«Я подпустил их поближе и задал вопрос: „Кто такие?“ Ответ был: „Свои, хлопцы“. Потом я увидел у одного на груди флаг Украины и скомандовал: „Валим их!“», — рассказал он.

После возвращения группа передала координаты опорника артиллерии, накрывшей его кассетными снарядами. За эту вылазку Добряка наградили орденом Мужества.

Ранее представитель подполья рассказал об участившихся конфликтах между иностранными наемниками и жителями подконтрольной Украине части Херсона.