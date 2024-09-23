Спецназ в Курской области уничтожил САУ Caesar и большое количество солдат ВСУ

Спецназ «Ахмат» в Курской области уничтожил французскую самоходную установку Caesar, один миномет и несколько единиц другой техники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир подразделения генерал-майор Апти Алаудинов.

«Наши подразделения на нашем участке за сегодня уничтожили — самое важное это, наверное, Caesar, <…> иностранная техника высокого качества — тоже сгорела прямо очень хорошо», — рассказал командир спецназа.

Бойцы «Ахмата» также сожгли один миномет и уничтожили большое количество живой силы противника. Алаудинов сообщил, что ВСУ перекинули в Курскую область «новые отряды беспилотчиков».

Накануне Алаудинов рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» сбили в Курской области украинский разведывательный дрон «Лелека-100» с камерой швейцарского производства. Камера оказалась дорогая, ее стоимость — 80 тысяч евро.