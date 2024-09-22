Бойцы «Ахмата» сбили разведдрон ВСУ с дорогой швейцарской камерой

РИА «Новости»: «Ахмат» сбил дрон ВСУ с камерой за 80 тысяч евро

Бойцы спецназа «Ахмат» сбили в Курской области украинский разведывательный дрон «Лелека-100» с камерой швейцарского производства. Об этом РИА «Новости» рассказал командир отряда с позывным Аид.

По его словам, раньше такие модели делали из пенопласта, сейчас — из фанеры. Они довольно легкие и обтекаемые, парашютного типа при посадке. Украинский беспилотник сбили с FPV-дрона.

«Камера у него швейцарская, стоит она 80 тысяч евро, ночная», — рассказал Аид.

Дневная камера, установленная на БПЛА, дает максимально возможное для разведдронов разрешение. Расчеты «Ахмата» начали охотиться на весь спектр вражеских беспилотников, в том числе на «Бабу-ягу». Противостояние идет не только на земле, но и в воздухе.

Ранее ВС России уничтожили две понтонные переправы ВСУ в Курской области. Продвижения в приграничье фиксируют каждый день, заявил командир «Ахмата» Апти Алаудинов.