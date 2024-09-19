Спецназ Нацгвардии Украины уничтожили фугасными бомбами близ Волчанска
Военнослужащие ВС России уничтожили подразделение спецназа Национальной гвардии Украины под Волчанском. Удары про противнику наносили фугасными авиабомбами, сообщил Telegram-канал «Военная хроника».
«[Подразделение Нацгвардии] было уничтожено тремя прямыми попаданиями авиабомб ФАБ-1500 с интервалом в несколько минут», — уточнили авторы публикации.
Вместе с отрядом украинского спецназа российские военные ликвидировали старшего офицера подразделения Владислава Никитчука. О его уничтожении Telegram-канал сообщал 16 сентября.
Ранее в Минобороны сообщали об успешной работе экипажа истребителя Су-34 ВКС России, ударившего по пункту временной дислокации подразделения ВСУ и бронетехнике в Курской области.
Самолет сбросил авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции ФАБ-500. Удар нанесли по разведанным целям.
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