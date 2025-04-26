Спецназ «Ахмат» продолжит работу на границах Белгородской и Курской областей

Подразделения спецназа «Ахмат» продолжат работу на госгранице в Белгородской и Курской областях. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

По его словам, бойцы подразделения находятся на самых тяжелых участках государственной границы и будут там оставаться до иных распоряжений.

«Мы будем тут до того момента, пока не поступит новый приказ», — подчеркнул он.

Ранее стало известно о полном освобождении Курской области от ВСУ. О разгроме украинских вооруженных формирований и успешном завершении операции президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.