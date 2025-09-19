Специальные окна для участников СВО и их семей открыли в МФЦ в Мытищах

Окна, где участники специальной военной операции и их семьи могут получать услуги в приоритетном порядке, открылись в мытищинских многофункциональный центрах. Бойцы из Мытищ могут за одно посещение получить до 12 государственных услуг.

Заявки на поддержку и государственные услуги можно подать в офисах многофункционального центра в Мытищах по адресам: улица Мира, строение 32/2; торговый центр «4 Дейли», и улица Карла Маркса, дом 4.

«Мы понимаем, что у бойцов, особенно в отпуске, мало времени, и они хотят проводить его с семьей, поэтому очереди могут отнимать драгоценные минуты. Открыты два окна для защитников, где они могут без ожидания оформить необходимые услуги», — отметила директор муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр Мытищи» Юлия Сычева.

С 1 сентября также доступна новая комплексная услуга «Защитники Отечества», предназначенная для участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, военной службы и их семей. Воспользоваться ей можно портале государственных услуг.

«Это нововведение позволяет заявителям оформлять до 12 услуг за один раз, включая выплаты на технические средства реабилитации, компенсацию жилищно-коммунальных расходов, ежемесячные выплаты для определенных категорий граждан и другие», — добавила Юлия Сычева.