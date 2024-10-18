Жители Харьковской области каждый день рискуют жизнями — они выживают под обстрелами ВСУ и прячутся от украинских дронов. Военкоры российской военно-гражданской администрации региона подготовили для 360.ru репортаж с места событий — местные рассказали, как спасаются от украинских атак.

Один из пострадавших — местный пенсионер. Он заявил, что весной поливал рассаду, когда ВСУ начали очередной обстрел.

«Уже было около восьми часов вечера. Мы уже привыкли, что они отстрелялись — вроде тишина. Сказал жене: я пойду поливать, она что-то по хозяйству делала <…> Я не знаю, я чудом остался [в живых], меня волной туда кинуло», — рассказал он о прилете артиллерийского снаряда, в результате которого получил травму ноги и спины.

По его словам, осколки попали и в соседний дом. В другой раз мужчина гулял с собакой. Мимо пролетал украинский дрон — пенсионер отметил, что аппарат заметил его, и лишь по счастливой случайности не попал по нему.

«Специально убивают нас, я так думаю. Специально бьют по мирным жителям. Он же сказал, Зеленский — до последнего украинца, значит, будут бить украинцев полностью. Я думаю, у него не получится», — добавил житель Харьковской области.

Ситуация в регионе напряженная, рассказала другая жительница. Она заявила, что украинские националисты хотели захватить власть. Женщина напомнила, что ВСУ восемь лет обстреливали Донбасс, пока там не попросили защиты у России.

«Путин пришел помогать. Сначала на Донбассе война началась, у нас ее не было», — резюмировала она.

Ранее украинские власти начали принудительную эвакуацию населения Харьковской области. Глава российской ВГА Виталий Ганчев объяснил 360.ru, что это делают специально — ВСУ «не нужны глаза и уши» — люди, которые расскажут о преступлениях вэсэушников.