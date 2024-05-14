Специалисты начнут разбирать два подъезда частично разрушенного дома в Белгороде | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 17:54 Специалисты начнут разбирать два подъезда частично разрушенного дома в Белгороде Владельцам квартир в разрушенном доме в Белгороде выплатят до 100 тысяч рублей Stringer/news.ru / Global Look Press

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Собственникам квартир в частично разрушенном доме, в который попала ракета ВСУ, направят на этой неделе выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что тем, кто полностью потерял имущество, полагаются компенсации в 100 тысяч рублей на члена семьи.

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«Если будем видеть, что доход семьи не позволяет восстановить утраченное имущество и после окончания строительных работ, будет предложена дополнительная помощь в индивидуальном порядке», — указал Гладков.

По его словам, с 15 мая начнется разбор второго и оставшейся части третьего подъездов. Губернатор отметил, что речь идет о 89 квартирах.

Ранее Гладков рассказал, что на месте разрушенного здания на улице Щорса строители возведут новый дом. Специалисты изучат фундамент и примут решение на основе полученных результатов экспертизы.