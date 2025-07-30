Специалисты из Богородского округа помогли устранить коммунальную аварию в ДНР
Ситуация с водоснабжением в Макеевке стала серьезной проблемой для местных жителей: после техногенной аварии город остался без воды. Местные жители в жару более 35 градусов на неделю остались без ресурса.
Богородский округ активно поддержал горожан, направив для устранения коммунальной аварии технику и команду специалистов.
Совместными усилиями представители Московской области, местной администрации при участии главы Макеевки организовали доставку около 120 тонн воды. В общей сложности водой снабдили 26 улиц Червоногвардейского района. Это позволило жителям избавиться от необходимости покупать питьевую воду.
Горожане поблагодарили губернатора Московской области Андрея Воробьева и всех, кто принял участие в оказании помощи.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.