Специалист по БПЛА Потапов назвал главное преимущество КВН перед другими дронами

«Князь Вандал Новгородский» (КВН) получил преимущество перед другими оптоволоконными FPV-дронами благодаря накопленному разработчиками опыту и отработанным техническим решениям. Об этом 360.ru рассказал гендиректор КБ «Страж» и лауреат премии губернатора Московской области Артем Потапов.

По его словам, КВН стал одним из первых аппаратов в своей категории, поэтому его создатели уже прошли этапы совершенствования, с которыми другие производители только сталкиваются.

«Другие компании только начинают свой путь, а они уже это все прошли. Поэтому они правильно понимают, как надо наматывать катушки с оптоволокном. Плюс программное обеспечение», — объяснил Потапов.

Ранее гендиректор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев назвал КВН самым результативным российским дроном в категории массовых фронтовых ударников.

Как оптоволоконные FPV-дроны изменили тактику на поле боя, почему их применяют для засад и какова их эффективность — читайте в материале 360.ru.