Специалист НПО «Киловатт» Белов рассказал, что модернизация станции РЭБ «Капюшон» завершится в 2025 году

Инженеры из Липецка в 2025 году завершат разработку перспективной системы автоматической детекции угроз беспилотников. Новое оборудование будет работать со станцией РЭБ серии «Капюшон». Об этом рассказал RT технический директор научно-производственного объединения (НПО) «Киловатт» Георгий Белов.
Эксперт отметил, что систему внедрят в зону специальной военной операции после всеобъемлющих испытаний. Сейчас управление «Капюшоном» осуществляется в ручном режиме.
Комплекс применяется для защиты бронетанковой и автомобильной техники. Как правило, станцию устанавливают на крышах защищаемых объектов, добавил Белов.
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