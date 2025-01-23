Спектакль «Щелкунчик» повторно покажут в Лобне 25 января

Театральная студия и хореографический ансамбль «Изумруд» снова сыграют эту новогоднюю сказку. Повторный показ спектакля состоится по многочисленным просьбам зрителей в Доме культуры «Луговая».

На сцене вновь оживет волшебная история о храброй девочке Мари и заколдованном принце. Сказка, которую более 200 лет назад сочинил немецкий писатель Эрнст Теодор Амадей Гофман, стала символом новогодних чудес.

«Мы с удовольствием повторим нашу постановку для жителей и гостей города», — сказали артисты.

Представление состоится в 12:00 по адресу: Научный городок, 1Б. Вход на спектакль свободный.

Напомним, первый показ «Щелкунчика» собрал около 300 зрителей, среди которых были и семьи участников специальной военной операции.

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