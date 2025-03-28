Спектакль Луганского академического театра кукол прошел в Мытищах

Представление от актеров для мытищинских зрителей стало частью двух масштабных проектов проектов. Один из которых — «Большие гастроли», второй — «Культура малой Родины» от партии «Единая Россия». Выбор локации пал на Мытищи не просто так, ведь округ давно уже заслужил звание театральной столицы Подмосковья, благодаря талантливым актерам театра кукол «Огниво» и театра драмы и комедии «ФЭСТ».

Постановка от Луганского театра собрала полный зал гостей, среди них были и семьи бойцов, которые сейчас защищают Родину в зоне специальной военной операции.

Добрая история мамонтенка, которую актеры из Луганска показали на сцене театра кукол «Огниво», очень понравилась юным зрителям. Подтверждением тому стали долгие и бурные аплодисменты.