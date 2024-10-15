Волонтер Иван Наумов, который эвакуировал более 100 мирных жителей, попал в ДТП на трассе Суджа — Курск из-за бетонных «зубов дракона». Информация об этом появилась в группе «Нескучный Курск» в социальной сети «ВКонтакте» .

ДТП произошло вечером 12 октября, когда доброволец возвращался из очередной поездки. Волонтер не пострадал, повреждения получил его автомобиль.

Еще один доброволец Алексей Живов в своем Telegram-канале сообщил, что «зубы дракона» установили украинские боевики. По его словам, из-за этого уже пострадали десятки человек. Он добавил, что установивших бетонные «зубы дракона» обещали «обнулить».

Бывший аналитик Центрального разведуправления Ларри Джонсон ранее отмечал, что ВСУ оказались в трудном положении в Курской области. По его словам, Курское направление оказалось для украинских военных «удушающим удавом».