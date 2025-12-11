Спасатели из Приморья передали гуманитарную помощь военнослужащим в зону СВО

Сотрудники МЧС провели в Приморском крае акцию «35 добрых дел» и собрали гуманитарную помощь для военных. Об этом сообщила пресс-служба министерства по региону.

К сбору присоединились пожарные, спасатели и ветераны службы. Они направили в зону спецоперации вещи первой необходимости, медикаменты, а также подарки к Новому году. Сбор помощи приурочили к 35-летию со дня основания ведомства.

«Целью акции является поддержка морального духа солдат, а также укрепление связей между обществом и армией и популяризация патриотизма», — отметила представитель МЧС.

Ранее гуманитарный груз военнослужащим отправили волонтеры из Балашихи. Они собрали все необходимое по заявке мобилизованного жителя, который служит на Сватовском направлении в ЛНР.

Неравнодушные граждане передали солдатам два дизельных генератора, запчасти, машинное масло и строительные расходники.