Полтонны гуманитарной помощи отправили в зону СВО из Балашихи

Новую партию грузов собрали по заявке мобилизованного жителя крупнейшего округа Подмосковья, который служит на Сватовском направлении в ЛНР. Среди прочего на нужды фронта передали два дизельных генератора, запчасти и машинное масло.

К отправке гумпомощи в зону боевых действий присоединились глава Балашихи Сергей Юров и начальник окружного управления строительного комплекса Вячеслав Мерзляков.

«Передали необходимый груз волонтеру, который помогает нашему военнослужащему и доставит помощь на фронт в ближайшие дни. Собрали в том числе расходники: шурупы, гвозди, электроинструменты. Ранее ему уже отправляли автомобиль „Нива“ и новый мотоцикл», — поделился Вячеслав Мерзляков.

В Балашихе работают три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи. Они расположены в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, а также в приемных партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.