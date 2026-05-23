Спасатели достали тело 12-го погибшего из-под завалов в Старобельске

Количество погибших при теракте украинских боевиков в Старобельске выросло до 12 человек. Такие данные привела пресс-служба МЧС России, подведя предварительные итоги разбора разрушенного ударами беспилотников здания общежития педагогического колледжа Луганского университета.

В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, еще девять человек остались под завалами. К аварийно-спасательным работам привлекли силы горноспасательных подразделений МЧС России. Психологи ведомства начали работать с пострадавшими.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в субботу, 23 мая, опубликовал списки погибших, раненых и пропавших без вести после разрушения здания общежития.

Он подчеркнул, что жертвами теракта украинских боевиков стали восемь девушек и трое парней от 19 лет до 21 года. Травмы различной степени тяжести получил 41 человек, включая пятерых несовершеннолетних студенток.

Пасечник добавил, что это не окончательные данные, потому что судьба пропавших без вести неизвестна, и пообещал, что списки обновят по мере работ спасателей по разбору завалов.