Пожарные спасли двух человек из горящего ТЦ «Галактика» в Енакиеве

Спасатели потушили открытый огонь в ТЦ «Галактика» в Енакиеве после удара ВСУ

Пожар, охвативший торговый центр «Галактика» в Енакиеве после ночного удара украинских боевиков, потушили. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Донецкой Народной Республике.

В ведомстве подчеркнули, что пламя охватило почти восемь тысяч квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности — четвертый.

В ходе работы по ликвидации огня спасатели эвакуировали двух сотрудников торгового центра, которых в больницу забрали прибывшие на место врачи.

При тушении пожарным неоднократно пришлось прерывать работу из-за угрозы повторных атак. После многочасовой работы открытое горение ликвидировали.

На месте работали 92 человека личного состава и 19 единиц техники МЧС России.

Подмосковные пожарные оперативно потушили пожар в двухэтажном здании на территории Елисаветинского рынка в Подольске. Как сообщила пресс-служба областного МЧС, пламя охватило 50 квадратных метров постройки.