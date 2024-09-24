Спасатель погиб из-за взрыва во время пожара в Горловке

Один спасатель погиб, двое госпитализированы после взрыва во время тушения пожара в районе Горловки в ДНР после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Под обстрел 24 сентября попал Никитовский район Горловки, после чего в частном доме начался пожар.

«Во время тушения в результате взрыва ВОП пострадали трое сотрудников МЧС России. К сожалению, начальник пожарно-спасательного отряда Сергей Никитенко получил травмы, несовместимые с жизнью. Двое специалистов ведомства госпитализированы», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе также добавили, что Никитенко на протяжении 10 лет активных боевых действий возглавлял пожарно-спасательный отряд. За мужество, отвагу и высокий профессионализм сотрудник МЧС получил несколько наград.

Ранее в Луганской Народной Республике во время тушения пожара погиб сотрудник МЧС из-за детонации боевой части украинского БПЛА.