Пожарный погиб в ЛНР из-за взрыва обломков украинского дрона

МЧС: в ЛНР из-за взрыва дрона ВСУ погиб пожарный, еще двое пострадали

В Луганской Народной Республике из-за детонации боевой части украинского БПЛА погиб пожарный. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Из-за дронов ВСУ в Новоайдарском муниципальном округе загорелась сухая трава. При тушении огня произошел взрыв обломков дрона. Несовместимые с жизнью травмы получил 33-летний пожарный Вячеслав Глазунов.

«Гибель каждого сотрудника для ведомства — невосполнимая утрата. Наши пожарные работают с полной отдачей, служат примером высочайшего профессионализма и верности своему призванию», — подчеркнул глава МЧС России Александр Куренков.

Осколочные ранения из-за украинских беспилотников получили командир отделения Сергей Руденко и пожарный Николай Кулинченко. Пострадавших госпитализировали.

Накануне в Курской области при исполнении служебных обязанностей погиб начальник пиротехнического отдела Центра «Лидер» Вячеслав Цоффка. Ему было 46 лет.