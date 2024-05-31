Сознательно разжигают истерику. Запад обвинили в нагнетании провоенных настроений
Песков обвинил Запад в сознательном нагнетании предвоенной истерики
Со стороны Запада наблюдается абсолютное нагнетание провоенных настроений. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».
Журналисты задали вопрос о том, согласны ли в Кремле со словами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о продвижении российской армии в зоне СВО на фоне поставок Западом дальнобойного оружия для ВСУ.
«Согласны. Там идет абсолютное нагнетание, нагнетание таких провоенных настроений, сознательно разжигают такую предвоенную истерику», — заявил Песков.
По его словам, это не может не сказываться самым негативным образом на общей ситуации. Сейчас продолжается эскалация напряженности.
Орбан заявил, что европейские страны спровоцируют прямое столкновение с Россией. Сейчас на Западе перешли на второй этап подготовки к войне, считает венгерский премьер.