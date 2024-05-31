Сознательно разжигают истерику. Запад обвинили в нагнетании провоенных настроений

Журналисты задали вопрос о том, согласны ли в Кремле со словами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о продвижении российской армии в зоне СВО на фоне поставок Западом дальнобойного оружия для ВСУ.

«Согласны. Там идет абсолютное нагнетание, нагнетание таких провоенных настроений, сознательно разжигают такую предвоенную истерику», — заявил Песков.

По его словам, это не может не сказываться самым негативным образом на общей ситуации. Сейчас продолжается эскалация напряженности.

Орбан заявил, что европейские страны спровоцируют прямое столкновение с Россией. Сейчас на Западе перешли на второй этап подготовки к войне, считает венгерский премьер.