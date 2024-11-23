«Создают уют». Российский военный рассказал о подземных лабиринтах в Запорожской области

Российские военные активно строят подземные укрытия в Запорожской области, чтобы полноценно отдохнуть вне зоны боевых действий, не опасаясь ракетных и артиллерийских обстрелов ВСУ. Об этом рассказал командир отделения взвода обеспечения с позывным Адыгеец, передал ТАСС .

Специалисты материально-технического обеспечения (МТО) группировки войск «Днепр» строят подземные укрытия глубоко под землей. Это обычная техника безопасности. Адыгеец отметил, что сначала был дискомфорт, но со временем бойцы привыкли.

«Американские HIMARS могут пробить метровый слой бетона, поэтому окапываться приходится глубоко. А чтобы стены и потолки не давили, бойцы стараются создавать в помещениях уют», — пояснил он.

В условиях постоянных обстрелов со стороны украинских боевиков такие подземные лабиринты могут занимать площадь в несколько гектаров. Пока бойцы отдыхают, специалисты МТО подвозят горючее, боеприпасы и другое военно-техническое имущество на линию боестолкновения.

В начале года бойцы группировки «Днепр» показали созданный ими подземный город на Херсонском направлении.