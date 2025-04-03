Вооруженные силы Украины понимают безысходность ситуации, в которой они оказались в Курской области, и ВС России правильно этим пользуются. Об этом в интервью ведущей 360.ru Регине Ореховой сообщил военный корреспондент Семен Пегов.

Он рассказал об обстановке в Сумской области, граничащей с Курщиной.

«Мы создаем санитарную зону, как мы делали это в Харьковской области. Наше желание в этом смысле абсолютно понятно», — отметил военкор.

По его словам, санитарная зона нужна из-за угроз со стороны неонацистов.

«Это необходимо, и возможность появляется в связи с тем, что у неонацистов серьезно в Курской области. Они в приграничье нам сейчас проигрывают, несмотря на попытки прорваться в районе Демидовки в Белгородской области. Да, они понимают отчасти безысходность своей ситуации, отступая. Я считаю, правильно этим пользоваться не повредит уж точно», — заключил Пегов.

По состоянию на 30 марта, потери ВСУ в Курской области составили 71 050 человек личного состава. Также противник лишился большого количества военной техники.